Derubata fuori dalla chiesa poco prima della messa

La donna derubata stava per entrare all'interno della chiesa di Corea in via Fratelli Cervi per assistere alla messa domenicale mattutina quando sarebbe stata derubata della sua borsetta appoggiata ad una stampella

Una donna è stata derubata della sua borsa fuori dalla chiesa di Corea, in via Fratelli Cervi. La vittima del furto, secondo la ricostruzione fatta dagli agenti della polizia di Stato intervenuti sul posto in seguito alla telefonata effettuata al numero unico di emergenza, sarebbe stata derubata a pochi passi dall’ingresso della parrocchia di Nostra Signora di Fatima, intorno alle 10,45 del 6 marzo quando già alcuni fedeli erano all’interno della chiesa aspettando l’inizio della funzione religiosa domenicale.

La donna avrebbe gridato chiedendo aiuto e i fedeli sarebbero quindi corsi fuori ad aiutarla. La signora, munita di stampelle per la deambulazione, secondo il racconto fornito agli agenti delle volanti diretti dal vicequestore aggiunto Francesco Falciola, aveva appoggiato la sua borsetta ad una delle due stampelle in attesa di entrare a messa quando un uomo avrebbe approfittato della situazione prendendo la borsa e fuggendo via veloce.