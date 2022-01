Detenzione di materiale pedopornografico, arrestato 42enne

L'indagine della polizia postale di Livorno è nata da una segnalazione della polizia canadese in merito alla diffusione di file dai contenuti pedopornografici in una chat di messaggistica: l'uomo è stato sottoposto ai domiciliari. I consigli ai genitori

Mediagallery

Gli investigatori della Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni di Livorno (nella foto), coordinati dal Compartimento Polizia Postale di Firenze, hanno arrestato un uomo di 42 anni di Livorno, per detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. L’attività di polizia giudiziaria, si legge in un comunicato del 28 gennaio, è nata da una segnalazione proveniente dalla polizia canadese, tramite Europol, in merito alla diffusione sulla rete internet di file dai contenuti pedopornografici attraverso nota chat di applicazione di messaggistica istantanea che non richiede per funzionare l’inserimento di un numero di telefono, ma solo nome utente e password, circostanza quest’ultima che ha favorito il proliferare di account anonimi o fake. L’attenta e scrupolosa analisi delle informazioni fornite ha permesso di identificare e rintracciare l’utente livornese, nei cui confronti l’Autorità Giudiziaria di Firenze ha emesso un provvedimento di perquisizione. La complessa attività di ispezione dei supporti informatici nella disponibilità del quarantaduenne di Livorno, prosegue la nota stampa, ha fatto emergere subito inequivocabili contenuti di natura pedopornografica, sebbene fossero stati occultati dall’uomo in una apposita cartella. All’interno della cartella sono stati trovati 680 files, video e immagini a carattere pedopornografico.

In ragione dell’ingente quantità del materiale rinvenuto con la presenza anche di bambini infanti o in età prepuberale la polizia postale di Livorno ha proceduto all’arresto in flagranza di reato dell’uomo, che su disposizione del PM di turno d’urgenza, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

La polizia postale consiglia ai genitori, soprattutto in questo periodo di lockdown per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso al fine di garantire una navigazione sicura e consapevole dei minori su internet, di non lasciare mai i propri figli in tenera età soli in un ambiente popolato da adulti come la Rete. La navigazione sicura e consapevole passa sempre attraverso una gradualità nell’uso temporale della stessa: un bambino che non è in grado di capire i rischi del web non deve essere mai lasciato solo e soprattutto deve trascorrere un tempo moderato di navigazione che sia consono e proporzionato alla sua età.