Deve scontare otto anni di carcere, rintracciato e arrestato

Condannato con sentenza definitiva per i reati di truffa aggravata, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e favoreggiamento all’immigrazione clandestina, l'uomo è stato rintracciato dalla Squadra Mobile e associato alle Sughere dovendo scontare una pena di 8 anni (oltre ad essere stato condannato al pagamento della pena pecuniaria di oltre 300.000 €)

La polizia ha arrestato un cittadino livornese condannato con sentenza definitiva per i reati di truffa aggravata, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e favoreggiamento all’immigrazione clandestina. Come si legge in un comunicato del 21 dicembre il provvedimento – che “riunisce” due distinte condanne – scaturisce dagli esiti di una complessa attività d’indagine svolta, a partire dagli anni 2009 e 2010, dalla Squadra Mobile che ha permesso di far venire alla luce un sistema, nel quale l’arrestato era coinvolto unitamente ad altre persone, finalizzato a favorire l’ingresso e la permanenza di cittadini stranieri sul territorio nazionale fornendo loro, dietro compenso, documentazione attestante falsi contratti di lavoro e dichiarazioni di ospitalità che venivano presentati agli Uffici preposti al rilascio dei titoli di soggiorno (Sportello Unico Immigrazione dell’Ufficio territoriale del Governo ed Uffici Immigrazione). Il sistema ideato, prosegue la nota stampa, era finalizzato anche alla creazione di tutti i documenti reddituali (buste paga, CUD etc..) che potessero cercare di avallare la veridicità del falso contratto di lavoro. Le attività d’indagine hanno permesso di appurare che il livornese si avvaleva di complici stabili che si prestavano, talvolta, a figurare come falsi datori di lavoro dei vari cittadini stranieri. L’uomo, rintracciato nella sua abitazione dagli investigatori della Squadra Mobile, dovendo scontare una pena di 8 anni di reclusione (oltre ad essere stato condannato al pagamento della pena pecuniaria di oltre 300.000 €) è stato stato associato al carcere delle Sughere.

