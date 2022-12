Di chi sono questi due oggetti? La polizia cerca i proprietari

Nelle foto la bicicletta e il monopattino

E' possibile rivolgersi all'ufficio UPGSP dal lunedì al venerdì orario 9/12

La questura rende noto che sono stati rinvenuti questi due oggetti: un monopattino in via del Pettine il 25 dicembre e una bicicletta in via Galilei l’11 novembre. E’ possibile rivolgersi all’ufficio UPGSP dal lunedì al venerdì orario 9/12.

