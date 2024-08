Diego non ce l’ha fatta

Foto concessa dalla famiglia e pubblicata dalla pagina Fb Rugby Livorno 1931

Diego non ce l’ha fatta. A dare la notizia nel pomeriggio di oggi, con un comunicato stampa, è il Rugby Livorno 1931 la società nella quale giocava nel ruolo di pilone nella squadra U18. Il 17enne, tra lo strazio dei genitori, del fratello, dei familiari e di tutti i suoi numerosi amici e compagni di squadra biancoverdi, ci ha lasciati martedì 13 agosto per le conseguenze dell’incidente stradale avvenuto il 6 agosto quando Diego è stato trovato, in via dell’Ardenza, incosciente a terra accanto al proprio scooter. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno visto il giovane immobile sulla strada. Diego non è mai uscito dal coma, si legge ancora nella nota stampa: i disperati tentativi di salvargli la vita non sono purtroppo bastati. La società dell’Unicusano Livorno Rugby, con tutti i suoi tesserati, si stringe intorno al dolore dei familiari. “Difficile in un momento così tragico esprimere a parole i sentimenti di chi ha avuto la fortuna di conoscere e frequentare Diego, per tutti, nell’ambiente della palla ovale semplicemente Cicce“. Le esequie sono previste mercoledì 14 agosto alle 15:15 nella cappella della camera mortuaria dell’ospedale.

