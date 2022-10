Dietro il mobile della televisione hashish, cocaina e marijuana: arrestato

Arrestato dalle volanti della polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un livornese di 20 anni. Trovati nel corso della perquisizione 3,31 kg di hashish, 320,53 gr di cocaina e 215,45 gr di marijuana

Nella serata del 5 ottobre, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dal questore di Livorno Roberto Massucci, le volanti hanno effettuato una perquisizione in un appartamento nel quartiere Corea. L’attività, effettuata di iniziativa, come si legge in un comunicato del 6 ottobre, ha consentito di scoprire che un livornese del 2002 nascondeva dietro il mobile della televisione in camera da letto un gran quantitativo di sostanza stupefacente. Nello specifico sono stati rinvenuti e sequestrati: 3,31 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish, 320,53 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e 215,45 grammi di marijuana. L’uomo è stato accompagnato nella Caserma Labate e tratto in arresto, prosegue la nota stampa, ai sensi dell’art 73 DPR 309/90 per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il pm di turno ha disposto l’immediata traduzione in carcere dell’arrestato.

