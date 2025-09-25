Dipendente scopre microcamera in bagno: denunciato ex titolare

Foto d'archivio. Nell'immagine una telecamera che potrebbe somigliare a quella descritta nell'articolo

L'accusa è "interferenze illecite nella vita privata". Nel corso della perquisizione domiciliare e informatica, gli agenti hanno rinvenuto 5 microcamere e 17 schede micro SD contenenti circa 600 file che raffiguravano non solo la dipendente, ma anche altre donne che avevano collaborato nel tempo con l’indagato

La Polizia di Stato ha denunciato a Livorno un uomo con l’accusa di interferenze illecite nella vita privata. L’attività di indagine, condotta dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Livorno con il supporto tecnico del personale del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Toscana, è partita dalla denuncia di una dipendente di un esercizio commerciale cittadino. La donna era stata informata dal nuovo titolare che, all’interno del pc aziendale, aveva rinvenuto una serie di videoregistrazioni risalenti a un periodo antecedente, che la ritraevano nell’atto di servirsi della toilette.

Gli investigatori hanno accertato che il precedente titolare aveva praticato un foro sulla parete del bagno, posizionandovi una microcamera per riprendere di nascosto la dipendente mentre utilizzava i servizi.

Nel corso della perquisizione domiciliare e informatica, gli agenti hanno rinvenuto 5 microcamere e 17 schede micro SD contenenti circa 600 file che raffiguravano non solo la dipendente, ma anche altre donne che avevano collaborato nel tempo con l’indagato, sempre riprese in momenti di intimità all’interno del bagno.

L’uomo, che si ricorda essere da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva, è stato denunciato per il reato di interferenze illecite nella vita privata.

