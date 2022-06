Domato l’incendio a Quercianella

Sul posto vigili del fuoco con APS, Ford ranger e elicottero, la Regione con 2 squadre ed elicottero. Sul posto inoltre misericordia Montenero, pubblica assistenza Rosignano e pubblica assistenza Collesalvetti. La segnalazione è partita dalla Pro Loco di Quercianella

Sono state domate intorno alle 18,30 del 19 giugno le fiamme di un incendio di vegetazione/bosco a Quercianella in località Paolieri. Sul posto vigili del fuoco con APS, Ford ranger e elicottero. La Regione con 2 squadre ed elicottero, tutto sotto la gestione del Direttore operazioni spegnimento. Sul posto inoltre misericordia Montenero, pubblica assistenza Rosignano e pubblica assistenza Collesalvetti.

L’incendio è stato avvistato alle ore 16.30 circa dalla Pro Loco di Quercianella, sul pendio a monte dei bagni Paolieri, presso la medesima località. La Pro Loco ha immediatamente contattato la Protezione civile del Comune di Livorno e i Vigili del Fuoco, sulla base delle consolidata collaborazione e delle specifiche procedure collaudate anche nel corso dell’ultima esercitazione organizzata dalla Regione Toscana, nel maggio scorso. La Protezione Civile comunale si è interfacciata con la Sala Operativa Permanente della Regione Toscana e con il Corpo di Polizia Locale, e sentiti il Sindaco e la Vice Sindaco, ha comunicato, l’attivazione del Centro Situazioni con Presidio tecnico operativo presso la propria sede, al fine di porre il sistema nelle condizioni di massima cautela. VVF e Regione Toscana hanno attivato squadre di terra ed elicotteri per le operazioni di spegnimento e bonifica dell’incendio. Al momento l’incendio risulta in fase di bonifica e i soggetti coinvolti continueranno ad operare fino alla chiusura dell’evento.

