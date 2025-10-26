Domato l’incendio in un appartamento a Shangai

La prima foto è tratta dalla pagina Fb Luca Salvetti

Una donna è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco

Incendio in un appartamento a Shangai. E’ accaduto nella serata del 26 ottobre. Una donna è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco. Sul posto anche il sindaco Salvetti il quale poi, tramite un post sui social, ha fatto sapere che “la Protezione Civile del Comune, la Misericordia di Livorno e la Polizia Locale stanno gestendo l’assistenza delle 30 persone che sono al momento fuori dalle abitazioni”.

