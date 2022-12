Donna investita in via Mastacchi

Una donna di circa 70 anni è stata investita in via Mastacchi all’incrocio con via Firenze da un’auto. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Svs intervenuta da via San Giovanni con medico a bordo del 118 per prestare le cure mediche del caso alla signora ferita.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia municipale ai quali spetterà di far luce sulla dinamica. La donna ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata al pronto soccorso in codice giallo dove è stata presa in carico dal personale sanitario di turno.

