Dopo 20 giorni è ancora assalto notturno alla giostrina: ladri in fuga

di Giacomo Niccolini

Era il 12 settembre scorso quando Dario La Terza si sfogava con QuiLivorno.it per il furto subito alla sua giostrina “La codina” di viale Italia. A distanza di circa 20 giorni ancora un episodio di microcriminalità da registrare sempre ai danni della giostra che tutti i giorni accoglie decine e decine di bambini con nonni e genitori per qualche minuto di spensieratezza.

Ancora una volta i ladri hanno provato ad introdursi all’interno della struttura nottetempo tra domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Ad accorgersene è stato proprio il titolare che, al mattino, ha notato come la saracinesca fosse stata forzata senza, per fortuna, esisto positivo. Ma i danni non finiscono qua. I malviventi hanno divelto anche la telecamera di sicurezza installata dal proprietario proprio per ridurre gli episodi di furto e ritrovata la mattina tra le siepi.

“Siamo veramente stanchi – commenta La Terza contattato da QuiLivorno.it – e quando dico siamo è perché noi commercianti della zona siamo alla mercé dei malviventi che la notte si sentono liberi di fare ciò che vogliono. Non c’è solo il centro città. Il viale Italia è spesso e volentieri abbandonato la notte: poche luci, poche telecamere di sicurezza, pochi controlli. E questo è il risultato. Non sappiamo più a chi rivolgerci. Adesso saremo costretti a chiedere udienza al questore e al prefetto per cercare un po’ di tutela nei nostri confronti”.