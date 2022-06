Doppio investimento sulle strisce: due anziane in ospedale

Sul posto si sono portate due ambulanze, una della Misericordia di Montenero sopraggiunta con infermiere e una della Svs

Doppio investimento sulle strisce pedonali. A finire in ospedale sono state due anziane dopo un’incidente avvenuto intorno alle 9 in via Settembrini. Sul posto si sono portate due ambulanze, una della Misericordia di Montenero sopraggiunta con infermiere e una della Svs. Le due donne sono state trasportate al pronto soccorso in codice giallo per ulteriori accertamenti.

Condividi: