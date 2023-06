Droga, 17 cellulari, 2 monopattini e 1 tablet sequestrati in un alloggio liberato in piazza Garibaldi: due arresti

Nella foto 9 porzioni di hashish (200 g circa); 5 porzioni di cocaina (40 g circa); 1 porzione di marijuana (5 g circa); 6.500€ in contanti; 17 telefoni cellulari; 2 monopattini elettrici; 1 tablet

Convalidati gli arresti effettuati dalla polizia municipale in piazza Garibaldi dove è stato liberato un alloggio occupato al cui interno è stata trovata droga e proventi di furti

Convalidati gli arresti effettuati dalla polizia municipale lunedì 29 maggio in occasione della liberazione di un alloggio occupato in piazza Garibaldi dove è stata trovata droga e proventi di furti. Come si legge in un comunicato del 1 giugno, una persona rimane in carcere per applicazione della misura cautelare, all’altro viene intimato il divieto di dimora a Livorno e viene portato al CIE per l’espulsione. I fatti. A seguito di esposto prevenuto al Comando, nel quale veniva rappresentato che un alloggio privato dato in locazione, veniva utilizzato come probabile luogo di spaccio di sostanze stupefacenti, e di successiva querela presentata dal proprietario per invasione di edificio nei confronti di ignoti, la polizia municipale aveva accertato la presenza di due ragazzi extracomunitari irregolari sul territorio nazionale e rinveniva una porzione di hashish. Avendo il fondato motivo che all’interno potesse essere rinvenuta altra sostanza stupefacente, prosegue la nota stampa, hanno proceduto alla perquisizione. Sono state trovate 9 porzioni di hashish del peso complessivo di 200 g circa; 5 porzioni di cocaina del peso complessivo di 40 g circa; 1 porzione di marijuana del peso di 5 g circa; euro 6.500 in contanti; 17 telefoni cellulari; 2 monopattini elettrici e 1 tablet. Il tutto è stato sottoposto a sequestro penale. I due soggetti sono stati accompagnati al Comando di polizia municipale per il fotosegnalamento e quindi tratti in arresto e tradotti nella Casa Circondariale di Livorno a disposizione del pubblico ministero. All’operazione ha dato il proprio supporto anche la Guardia di Finanza con il Nucleo Cinofilo.

Condividi: