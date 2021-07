Droga, arrestato dai carabinieri

I carabinieri hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 67enne livornese con precedenti per reati dello stesso tipo. Come si legge in un comunicato, i militari si sono recati nell’abitazione dell’uomo nelle prime ore del 7 luglio a seguito di un decreto di perquisizione emesso dalla Procura. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti 588,9 grammi lordi di hashish; un bilancino di precisione digitale; materiale per il confezionamento, involucri in plastica, barattolino metallico e un grinder trita erba. Il 67enne, terminate le formalità di rito, è stato condotto nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.