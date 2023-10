Droga, arrestato un 17enne. A casa una lista di possibili “clienti”

Grazie al cane antidroga Titan la droga è stata scoperta a casa del 17enne. Nel suo appartamento anche un'agendina con i possibili "clienti", un bilancino di precisione, una pistola ad aria compressa e un coltello di 34 centimetri

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia di Cecina, al termine di indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica al Tribunale per i Minorenni di Firenze, inerenti agli stupefacenti, hanno arrestato un diciassettenne, gravemente indiziato del reato di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Nell’ambito dei costanti controlli del territorio, i carabinieri avevano raccolto elementi investigativi relativamente ad una presunta attività di spaccio nel cecinese riuscendo ad individuare ed identificare un giovane del luogo già noto alle forze dell’ordine. I riscontri delle attività svolta sono stati riferiti, in ragione dell’età dell’interessato, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, con la richiesta di emissione di un decreto di perquisizione domiciliare. L’A.G., concordando con l’ipotesi investigativa dei carabinieri, ha emesso il provvedimento eseguito dei militari della Compagnia di Cecina con l’ausilio dei colleghi del Nucleo Cinofili di San Rossore e del cane Titan. Nonostante il 17enne si fosse premurato di frazionare la droga in piccole dosi e di nasconderla in posti diversi nel tentativo di eludere, grazie al fiuto di Titan i militari hanno rinvenuto più di 11 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale idoneo al confezionamento ed un’agenda con una lista manoscritta con nomi e cifre, verosimilmente riconducibile all’attività di spaccio. Nel corso della stessa operazione è stata rinvenuta e sequestrata una pistola semiautomatica ad aria compressa senza matricola e di potenza superiore a 12,5 joule nonché un pugnale della lunghezza complessiva di 34 cm.

L’autorità giudiziaria per i minorenni, nel convalidare l’arresto del ragazzo, già gravato da altri precedenti, ha disposto il suo trasferimento presso una comunità per minori.

