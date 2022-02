Droga e spaccio sull’isola di Capraia: due arresti

La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire un involucro di cocaina dal peso di 2,30 grammi, vari involucri di hashish per un peso totale di 300 grammi circa, due bilancine di precisione, la somma contante di 1.750 euro, materiale vario necessario al confezionamento delle sostanze stupefacenti

Mediagallery

I carabinieri della Stazione di Capraia, nella mattina del 3 febbraio, su ordine della procura di Livorno, hanno eseguito una perquisizione locale e personale nei confronti di due coniugi, indagati per per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

La perquisizione, eseguita dall’Arma, ha consentito di rinvenire un involucro di cocaina dal peso di 2,30 grammi, vari involucri di hashish per un peso totale di 300 grammi circa, due bilancine di precisione, la somma contante di 1.750 euro, materiale vario necessario al confezionamento delle sostanze stupefacenti.

La direzione delle indagini è stata assunta dall’autorità giudiziaria in seguito delle prime iniziative intraprese dai militari del posto.

L’acume investigativo e l’attenzione dei carabinieri dell’isola sono stati fondamentali per fornire tutti gli elementi necessari e utili al raggiungimento dell’obiettivo finale, che anche in una piccola località come Capraia lascia trasparire ed emergere la vicinanza degli uomini dell’Arma alle realtà locali anche più piccole e distanti.

Lo stupefacente è stato trovato in condizioni che inducono gli inquirenti a ritenere, verosimilmente, la vendita e la cessione dello stesso a svariati consumatori.

Per questo i due indagati sono stati arrestati e messi ai domiciliari, in attesa di ulteriori eventuali determinazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria.