Droga nella cassaforte e sul tavolo, arrestate tre persone

Sequestrati oltre 500 grammi tra cocaina, eroina e hashish di cui 315 grammi trovati nella cassaforte. L'operazione è scattata dopo il controllo all’interno di un bar. Questi arresti (due in carcere e obbligo di firma per il terzo arrestato) portano a 12 il numero di persone fermate dalla squadra mobile, da giugno, per reati legati allo spaccio

Un’operazione di polizia condotta dalla Squadra Mobile ha portato all’arresto di tre persone e al sequestro di oltre 500 grammi tra cocaina, eroina e hashish. L’operazione, si legge in un comunicato stampa del 31 ottobre, è scattata dopo il controllo di routine all’interno di un bar del centro dove i poliziotti hanno trovato cinque involucri di cocaina in possesso ad un individuo presente nel locale. L’uomo è stato fermato e le indagini hanno portato rapidamente ad un perquisizione all’interno della sua abitazione situata nel cuore della città. Qui gli agenti hanno trovato due persone che stavano confezionando sostanza stupefacente. L’attività di confezionamento e il ritrovamento di un bilancino di precisione hanno fatto presupporre che l’uomo fermato fosse coinvolto nella distribuzione della droga, mentre gli altri due individui nel suo appartamento stavano preparando le dosi. Sul tavolo sono stati trovati oltre 50 involucri di cocaina, per un totale di circa 30 grammi, insieme a 2 dosi di hashish per un peso complessivo di circa 62 grammi, oltre a vari materiali per il confezionamento delle dosi. Il quantitativo più grande è stato trovato dentro una cassaforte dove sono stati recuperati altri 11 involucri di cocaina per un totale di 315 grammi, oltre a circa 3.600 euro in contanti ritenuti il provento della vendita della droga. L’operazione ha portato anche al sequestro di 10 grammi di eroina e 2 panetti di hashish del peso complessivo di 200 grammi. In seguito alle formalità di rito, i tre soggetti sono stati arrestati e associati al carcere in regime di custodia cautelare. Dopo l’udienza di convalida, prosegue la nota stampa, il Giudice per le Indagini Preliminari ha confermato il carcere per due dei fermati, mentre per il terzo è stata disposta l’obbligo di firma. Le indagini sono ancora in corso e gli elementi raccolti verranno sottoposti al vaglio del giudice, con la precisazione che la responsabilità degli indagati sarà accertata solo con sentenza definitiva.

Questi arresti portano a 12 il numero complessivo di persone fermate dalla Squadra Mobile per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti dal mese di giugno grazie alla costante attività di prevenzione e repressione voluta dal questore Stellino.

