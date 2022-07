Droga sotto le baracchine di piazza Garibaldi

La polizia ha rinvenuto 35 grammi di hashish, 8 grammi di cocaina sotto le baracchine di piazza Garibaldi e 5 grammi in un’auto in sosta. La questura ha impiegato volanti e pattuglie specializzate del nucleo prevenzione crimine di Firenze che hanno controllato numerosi veicoli e 68 persone delle quali 23 sono risultate gravate da precedenti di polizia e/o penali. Controllati anche 2 esercizi pubblici.

