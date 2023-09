Due arresti nel weekend per le volanti della polizia

Gli uomini e le donne dell'Ufficio Prevenzione Generale e Pubblico Soccorso (UPGSP) hanno arrestato un cittadino romeno di 40 anni e un tunisino di 25 nella giornata di sabato 16 settembre

Alle 10:30 di sabato 16 settembre le donne e gli uomini dell’Ufficio Prevenzione Generale e Pubblico Soccorso (UPGSP), hanno proceduto ad un controllo di quattro persone di origine romena. Da accertamenti in banca dati SDI uno dei controllati, di 40 anni, sotto un alias risultava essere colpito da ordine di “Revoca di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo” emesso in data 26 settembre del 2022. Sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e eseguito il ripristino dell’ordine di carcerazione.

Intorno alle 20,30 sempre di sabato 16 settembre le volanti hanno effettuato un controllo in via della Bastia nei confronti di uno straniero che stava camminando in strada. Si tratta di un tunisino nato nel 1998. Il giovane privo di ogni documento di identificazione, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente dal peso di 13,32 grammi contenuta in 26 involucri di cellophane. La sostanza da successive analisi effettuata dal personale della polizia scientifica è risultata essere cocaina. In possesso dello straniero è stato ritrovato anche denaro per un totale di 570 euro diviso in varie banconote e un telefono cellulare Samsung A14.L’uomo è stato arrestato ai sensi dell’Art.73 c.3 DPR 309/90 ed accompagnato alle Sughere in attesa del processo per direttissima.

