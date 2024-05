Due cacciaviti e una tronchesina nello zaino, denunciato

Fermato in via dell'Artigianato domenica pomeriggio e controllato: denunciato 55enne per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli

Domenica pomeriggio una volante ha notato un uomo che con passo svelto imboccava via dell’Artigianato da via Provinciale Pisana. Insospettiti dal suo atteggiamento nervoso, gli agenti lo hanno controllato considerate anche le particolari circostante del luogo (zona industriale dove sono ubicate diverse attività commerciali) e il fatto che era domenica pomeriggio (giornata di chiusura degli uffici). Il sospetto di poliziotti è stato confermato dal rinvenimento all’interno della tasca anteriore dello zaino di due cacciaviti a taglio di 19 centimetri di lunghezza complessiva e di una tronchesina. L’uomo, livornese di 55 anni, senza fissa dimora, non riuscendo a fornire giustificazioni riguardo alla sua presenza lì in quel momento e essendo stato trovato in possesso di oggetti potenzialmente utilizzabili per compiere operazioni di forzatura e di scasso è stato denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

