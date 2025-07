Due camper a fuoco nel parcheggio di via Masi

I vigili del fuoco in azione

Intervento dei vigili del fuoco nel parcheggio di via Masi, zona Stazione, a seguito di un incendio che ha completamente distrutto due camper in sosta e parte del canneto adiacente. Non risultano coinvolte persone, cause in corso di accertamento.

