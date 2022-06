Due furti in due giorni al PalaMacchia

Nella foto l'ufficio del PalaMacchia messo a soqquadro dai ladri alla ricerca di soldi (non trovati)

Due pc, la coppa vinta di una finale nazionale, uffici a soqquadro per cercare soldi (non trovati), danni alle porte, ai vetri e ai lucchetti. E’ il bilancio di due furti e danni in due giorni al PalaMacchia in via Allende. “Due furti in due giorni, il terzo se consideriamo quello subito il 20 maggio – spiega Marco Andromedi, dirigente Pallacanestro Don Bosco, la società che gestisce la struttura – Siamo esasperati”.

