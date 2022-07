Due furti in due sere… i ladri fanno “Scacco Matto” a Shangai

Nelle foto in pagina scattate dal nostro cronista sul posto i danni causati dai ladri all'interno del locale e l'ingresso dello Scacco Matto in via Filzi a Shangai

Continua l'ondata di furti e spaccate ai danni dei locali cittadini. Stavolta a farne le spese il circolo Scacco Matto di via Filzi preso di mira per due sere consecutive dai ladri

di Giacomo Niccolini

Prima la spaccata di un vetro che si affaccia sul salone principale del circolo-ristorante Scacco Matto di via Filzi, 45. Poi il giorno seguente l’incursione dal cortile retrostante la cucina che si affaccia esclusivamente su di una corte privata di un condominio. E’ questa la strategia che hanno utilizzato i malviventi per colpire due volte consecutivamente il locale a Shangai nelle sere di martedì 19 e mercoledì 20. I delinquenti hanno quindi spaccato in tutto due vetri e hanno fatto man bassa di tutto quello che potevano trovare non disdegnando di procurare danni all’interno. “Hanno distrutto il bancone del bar rubando e rompendo bottiglie – spiegano dal circolo a QuiLivorno.it – per ben due sere di fila. Abbiamo dovuto fare una bella pulizia e disinfettare tutto. Ma hanno anche rotto i distributori di palline e di giochini per bimbi rubando così gli spiccioli dall’interno e le macchinette con il gioco delle freccette. La cosa incredibile che sono tornati a distanza di 24 ore con un grande senso di impunità, come se non avessero paura di niente”.

Ancora una volta l’esito di questi raid è: molti danni e poco bottino.

