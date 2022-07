Due giovani bagnanti soccorsi sul Romito

Doppio intervento da parte di vigili del fuoco e dei soccorritori delle ambulanze nel primo pomeriggio della giornata di giovedì 14 luglio. Il primo è relativo ad un soccorso effettuato nei confronti di un 29enne di Viareggio infortunatosi dopo un tuffo dagli scogli di Calignania. Il giovane ha riportato un grave trauma alla spalla. Vista la difficoltà di arrivare sul punto esatto per soccorrerlo è stato necessario l’intervento coordinato tra una squadra di “terra” dei vigili del fuoco, il personale nautico e i sommozzatori. Il ferito è stato sistemato sull’imbarcazione Conero e trasportato moletto di Antignano dove i volontari delle ambulanze si sono fatti carico di lui accompagnandolo al pronto soccorso di Livorno per gli accertamenti del caso.

L’altro intervento è andato in scena verso le 18 quando, sempre i vigili del fuoco della sezione navale assieme ai sommozzatori, sono sopraggiunti al Sassocritto. Qui una giovane ragazza è scivolata sulla scogliera mentre cercava di andare a fare un tuffo per rinfrescarsi e si è slogata una caviglia. Anche per lei sono scattati i soccorsi via mare. La ferita è stata accompagnata quindi prima al moletto di Antignano e poi all’ospedale.

