Due incidenti in pochi minuti: tre feriti in pronto soccorso

Due incidenti nel giro di pochi minuti avvenuti la sera di domenica 16 aprile intorno alle 22. Sul posto le ambulanze della Svs

Due incidenti nel giro di pochi minuti avvenuti la sera di domenica 16 aprile intorno alle 22. Il primo è accaduto in via di Popogna dove due ragazzi del 2000 sono stati accompagnati in pronto soccorso in codice giallo da due ambulanze: una della Svs da via San Giovanni e una Svs intervenuta dalla sede distaccata di Ardenza.

Il secondo incidente è avvenuto in via Firenze dove un anziano di 83 anni alla guida di un’auto si è scontrato con un Suv dove a bordo vi erano tre giovani. Sul posto un’ambulanza della Svs che ha accompagnato l’anziano in pronto soccorso con un codice giallo.

