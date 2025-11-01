Due incidenti in viale Italia a poche ore di distanza
Nella foto l'incidente delle 22.00 circa. I feriti sono stati soccorsi dalle ambulanze della Svs e trasportati al pronto soccorso
Incidente in viale Italia, intorno alle 22, tra il semaforo e la Bellana dove un’automobilista ha perso il controllo finendo contro una vettura in sosta. Il conducente è stato trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso dalla Svs. Verso le 18.30, sempre in viale Italia, stavolta nei pressi dell’acquario, si è verificato un altro incidente. All’ospedale una ragazza e un uomo. Entrambi sono stati soccorsi dalle ambulanze della Svs partite da via San Giovanni e trasportati al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.000 su Fb, 14.000 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.