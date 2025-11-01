Due incidenti in viale Italia a poche ore di distanza

Nella foto l'incidente delle 22.00 circa. I feriti sono stati soccorsi dalle ambulanze della Svs e trasportati al pronto soccorso

Incidente in viale Italia, intorno alle 22, tra il semaforo e la Bellana dove un’automobilista ha perso il controllo finendo contro una vettura in sosta. Il conducente è stato trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso dalla Svs. Verso le 18.30, sempre in viale Italia, stavolta nei pressi dell’acquario, si è verificato un altro incidente. All’ospedale una ragazza e un uomo. Entrambi sono stati soccorsi dalle ambulanze della Svs partite da via San Giovanni e trasportati al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

