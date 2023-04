Due persone investite a Calafuria

Incidente nel pomeriggio di domenica 16 aprile in via del Littorale all’altezza della Torre di Calafuria. Il sinistro si è verificato alle 15.5o circa quando due persone sono state investite da un mezzo in transito. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Misericordia di Livorno con medico e un’ambulanza infermieristica di Antignano. Un ferito è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Livorno mentre l’altra persona rimasta coinvolta, una donna, è stata trasportata in codice rosso in ospedale.

