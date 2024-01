Due persone segnalate dai carabinieri per droga

In piazza XX Settembre l'uomo fermato ha tentato di eludere il controllo allontanandosi su un monopattino; l'altra persona è stata fermata in piazza Mazzini. Entrambi i fermati sono stati sorpresi con un grammo di hashish

Gli equipaggi della Sezione Radiomobile, mentre transitavano in piazza Mazzini, hanno notato un soggetto di origini nordafricane che alla vista dell’equipaggio ha provato a dileguarsi. La rapidità d’intervento dei militari, insospettiti dalla condotta, ha consentito di raggiungerlo e fermarlo per l’identificazione e il controllo. Dalle verifiche è emerso che lo straniero era già gravato da precedenti di polizia in materia di droga. All’atto del controllo, inoltre, i militari hanno rinvenuto all’interno di una tasca del giubbotto una dose di hashish ci circa un grammo. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e il possessore segnalato come assuntore ai sensi dell’art. 75 del Dpr 309/90. Alcuni giorni dopo, sempre i carabinieri del Nucleo Radiomobile, questa volta durante un’attività di prevenzione in piazza XX Settembre, hanno visto uno straniero che ha tentato di eludere il controllo allontanandosi su un monopattino. Prontamente bloccato e considerate le motivazioni elusive addotte dallo stesso circa la sua condotta, lo hanno perquisito di iniziativa alla ricerca di sostanze, rinvenendo occultata nella sua persona una dose di circa un grammo di hashish. La sostanza è stata sequestrata l’uomo segnalato alle Autorità competenti in qualità di assuntore ai sensi dell’art. 75 del Dpr 309/90.

Condividi:

Riproduzione riservata ©