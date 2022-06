Due scooter danneggiati nella notte, fermati due minorenni

Fermati dalla polizia in piazza Grande, portati in questura per l'identificazione e affidati alle rispettive famiglie

Intorno alle 3 del 1 giugno, in piazza Grande, una volante della polizia ha controllato due minorenni livornesi, già noti alle forze dell’ordine, effettuando un controllo anche dell’area limitrofa per verificare che non vi fosse stato alcun tipo di danneggiamento o furto. Durante il controllo sono stati notati due scooter, accesi, senza chiavi, entrambi con bloccasterzo danneggiato e cavi per accensione che fuoriuscivano dalla centralina. I due minori sono stati accompagnati in questura per l’identificazione in quanto privi di documenti per poi essere affidati alle rispettive famiglie. Uno dei due mezzi è stato restituito al legittimo proprietario in attesa di denuncia formale, mentre il secondo è in attesa della restituzione.