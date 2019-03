E’ morto Zazzeri, famoso chef stellato

Lutto nel mondo della cucina internazionale. Il noto ristoratore è stato trovato privo di vita nel tardo pomeriggio di domenica 17 marzo

Una notizia che ha sconvolto i tantissimi amanti della buona cucina e il mondo della ristorazione toscana e non solo. Il famoso chef stellato Luciano Zazzeri è stato trovato privo di vita all’interno del garage della casa di famiglia a Bibbona intorno alle 19 di domenica 17 marzo.

Aveva 63 anni (compiuti lo scorso gennaio) e una stella Michelin che conquistò nel 2006 grazie al suo locale che dava del tu al mare: La Pineta a Marina di Bibbona, ristorante frequentato da vip, artisti, cantanti, attori ma anche da gente comune che amava lo star bene insieme, il mangiar divinamente e il godersi una serata senza pensieri grazie anche alla convivialità dello stesso Zazzeri che sapeva non solo essere Re in cucina e ai fornelli ma anche fine intrattenitore e grande ospite.

Luciano Zazzeri non ha certo bisogno di presentazioni. Il suo nome è legato a grandissimi successi culinari che lo hanno portato alla ribalta più volte sotto i riflettori internazionali grazie al suo genio abbinato alla cura delle materie prime e grazie alla spontaneità con il quale creava e assemblava il tutto. Zazzeri è stato protagonista indiscusso due anni fa alla cena di gala sulla Terrazza Mascagni, all’interno della manifestazione Cacciucco Pride, insieme all’altro chef toscano, Cristiano Tomei, e al collega siciliano Carmelo Chiaramonte.

“Il ristorante La Pineta nasce grazie a nonna Nella – scriveva lo stesso Zazzeri sulla homepage del sito web del locale famoso in tutto il mondo – a zia Serenella e a mia madre, cuoca straordinaria, che mi ha avviato all’arte della cucina e a mio padre che mi ha fatto conoscere il mare a loro va tutta la mia gratitudine. Tanta della professionalità che oggi ci distingue è dovuta anche alla vicinanza di straordinari produttori di vino dai quali abbiamo imparato molto”. Un vuoto incolmabile per la cucina del nostro territorio e di tutto il nostro Paese.