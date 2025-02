Ecstasy e hashish, denunciato un giovane

La polizia, nella serata del 21 febbraio, ha denunciato un giovane per detenzione ai fini di spaccio e proceduto al sequestro di oltre 10 grammi di ecstasy e 90 grammi di hashish. Gli uomini delle volanti tra la sera e la notte di venerdì transitando per le vie del centro cittadino sono riuscite ad intercettare due soggetti, appoggiati ad un muretto, che si guardavano intorno con fare circospetto.

Uno dei due, sottoposto ad un normale controllo da parte dei poliziotti, manifestava segni di insofferenza e chinava il capo mettendo le mani a coprire l’inguine, come se volesse nascondere qualcosa.

Gli agenti, insospettiti da questo atteggiamento lo sottoponevano quindi a perquisizione personale. A seguito di tale attività venivano rinvenute trentuno pasticche colorate di ecstasy ed un grosso pezzo di hashish.

Infine, nascoste nelle varie tasche del borsello del giovane cittadino extracomunitario, gli operatori trovavano banconote di vario taglio per un totale di 750 euro delle quali il soggetto non sapeva giustificare la provenienza.

Il giovane, sconosciuto alle forze dell’ordine, veniva indagato in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e quanto rinvenuto veniva sequestrato.

Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

