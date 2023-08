Entra in casa della ex rompendo il vetro di una finestra, denunciato

Denunciato dalla polizia per minacce gravi e violazione di domicilio. Non ottenendo risposta da parte della ex convivente, per entrare in casa ha infranto il vetro di una finestra

Intorno alle 5 del 14 agosto due volanti sono intervenute in zona Pontino per la segnalazione, pervenuta tramite il numero unico emergenza 112 da parte di una donna classe 2000, di un uomo entrato nella sua abitazione rompendo il vetro di una finestra a seguito del rifiuto da parte della donna stessa di parlare con lui. Giunti sul posto, gli agenti diretti dal vice questore Francesco Falciola hanno ricostruito quanto accaduto: la donna è stata svegliata dalle urla di un uomo, identificato poi come il suo ex compagno, straniero classe 1994 in Italia senza fissa dimora, che portatosi all’ingresso dell’abitazione della ex convivente chiedeva animatamente di voler parlare con lei. Non ottenendo risposta, per entrare in casa l’uomo ha infranto il vetro di una finestra procurandosi delle lesioni. Al loro arrivo i poliziotti hanno sorpreso il 29enne a rovistare in una borsa della 24enne. Trasportato al pronto soccorso e medicata la ferita procuratasi alla mano nell’infrangere la finestra, lo straniero è stato denunciato in stato di libertà per minacce gravi e violazione di domicilio.

Condividi: