Entra in casa con la scusa di un bicchiere d’acqua e lo rapina

La donna si è diretta in camera portando via un telefono cellulare e un portamonete contenente denaro. Decisive le immagini delle telecamere di videosorveglianza: denunciata

Una richiesta apparentemente innocua, quella di un bicchiere d’acqua, trasformata in un pretesto per entrare in casa e mettere a segno una rapina ai danni di una persona anziana e fragile. È quanto accaduto a Livorno, dove i carabinieri della Stazione Livorno Porto hanno denunciato in stato di libertà una donna di 50 anni, livornese e già nota alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina. Secondo la ricostruzione dei militari, l’anziano si trovava nella propria abitazione quando alla porta si è presentata una donna sconosciuta che gli avrebbe chiesto un bicchiere d’acqua. Una volta raggiunta la soglia, la donna lo avrebbe spintonato con forza per riuscire a entrare in casa. Approfittando dello smarrimento della vittima e delle sue precarie condizioni di salute, che non gli avrebbero consentito di opporsi all’intrusione, si sarebbe diretta in camera portando via rapidamente un telefono cellulare e un portamonete contenente denaro, prima di allontanarsi. La vittima ha segnalato l’accaduto ai carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini. Gli accertamenti, condotti attraverso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona e incrociando le immagini con le informazioni investigative relative a episodi analoghi, hanno permesso di restringere progressivamente il campo dei sospetti. L’attività investigativa si è concentrata sulla cinquantenne, già conosciuta per reati analoghi, che sarebbe stata riconosciuta come la presunta responsabile del fatto. Una volta identificata è stata denunciata all’Autorità giudiziaria per rapina. Come precisato dai carabinieri, nel rispetto dei diritti delle persone indagate, la donna è da considerarsi presunta innocente fino a un eventuale definitivo accertamento della colpevolezza con sentenza irrevocabile, trattandosi di un procedimento nella fase delle indagini preliminari.

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