Entra in gelateria e ruba i soldi in cassa

L'interno della Gelateria Popolare in piazza della Repubblica e il titolare Alessandro

“Vado spesso su è giù per il negozio. Meno male, meno male, che non sono uscito in quel momento. Perché uno che entra in un negozio di giorno secondo me è pronto a tutto”. Erano circa le 10 del 27 luglio. Alessandro, titolare della Gelateria Popolare in piazza della Repubblica, era impegnato nella preparazione del gelato in laboratorio quando una persona è entrata riuscendo a portare via circa 250 euro dalla cassa. “Due delle tre saracinesche erano completamente chiuse – racconta Alessandro – per far entrare un po’ d’aria la terza saracinesca era semi aperta così come la porta che avevo bloccato con dei panchetti e un cartello bello grande, di 1 metro circa, con la scritta closed“. La scena è stata ripresa dalle telecamere del negozio. “Quando sono andato al bancone ho notato la cassa girata e vuota così ho guardato le telecamere. Si vede un uomo, sulla trentina, entrare piano piano e andare verso la cassa. Una volta davanti alla cassa l’ha aperta premendo il pulsante giusto, tra l’altro e ha preso i soldi che c’erano all’interno, circa 250 euro di fondo cassa. Ha fatto tutto in una quarantina di secondi. Non è tanto il furto in sé quanto averlo commesso di giorno”. A questo punto ad Alessandro non è rimasto altro che contattare il numero unico per le emergenze 112: “Sono stato invitato a sporgere denuncia, avrei intanto preferito visto che sono al lavoro veder arrivare le forze dell’ordine qui”.

