Entra in un garage e ruba un casco e un set di chiavi inglesi

In tema di contrasto ai furti i carabinieri del Comando Stazione di Livorno Centro hanno denunciato a piede libero un 42enne livornese, pluripregiudicato per reati specifici, poiché gravemente indiziato del reato di furto in abitazione e danneggiamento.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo, dopo aver compiuto un’effrazione, si sarebbe introdotto all’interno di un garage condominiale in via Roma e si sarebbe appropriato di un casco da motociclista e di un set di chiavi inglesi. Le indagini dei carabinieri, supportate da alcune testimonianze raccolte sul posto, hanno permesso di giungere all’identificazione ed alla denuncia del presunto autore.

