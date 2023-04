Entra in un negozio con 5 grammi di marijuana, scoperto e segnalato

Il titolare ha chiamato il 112NUE segnalando l’atteggiamento sospetto di due giovani. A seguito del controllo uno dei due è stato trovato in possesso di tre involucri ed è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore

I carabinieri sono intervenuti in un negozio del centro il cui titolare aveva segnalato l’atteggiamento sospetto di due giovani. A seguito del controllo uno dei due, un 19enne, è stato trovato in possesso di tre involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di 5 grammi. Il giovane, residente a Firenze, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. L’occasione è propizia per sottolineare il senso civico del titolare del negozio che ha chiamato il 112NUE.

Condividi: