Era in albergo con un decreto di espulsione a suo carico: allontanato dall’Italia

L’uomo, accompagnato nei locali dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è risultato già con diversi precedenti per sostanze stupefacenti nelle città di Arezzo, Terni, Prato e Livorno

Nella serata del 23 novembre a seguito di un “allert” è stato rintracciato in un albergo labronico un cittadino tunisino del 1979 con a carico un provvedimento di espulsione. L’uomo, accompagnato nei locali dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è risultato già con diversi precedenti per sostanze stupefacenti nelle città di Arezzo, Terni, Prato e Livorno. A suo carico aveva infatti un decreto di condanna alla pena di reclusione di 4 anni già scontata, e risultava un provvedimento espulsivo ancora in essere.

Pertanto è stato espulso ed accompagnato dagli agenti delle volanti al Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Milano per essere allontanato dal territorio nazionale.

