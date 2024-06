Era ricercata per evasione, arrestata

Temendo la "tecnica dell'abbraccio", i carabinieri l'hanno fermata in viale Carducci su una panchina, accanto ad una persona anziana, scoprendo che la donna aveva precedenti in materia di reati contro il patrimonio ed era ricercata per l'esecuzione di una ordinanza di carcerazione

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, durante un servizio perlustrativo pomeridiano, nel transitare in viale Carducci hanno notato una ragazza di verosimile etnia rom seduta su una panchina accanto ad una persona anziana. Osservato l’atteggiamento e la vicinanza della giovane all’anziana, i militari hanno maturato il sospetto che la donna potesse prendere iniziativa predatoria nei confronti dell’anziana seduta. Sono purtroppo noti e frequenti gli episodi di furto che vengono attuati con la “tecnica dell’abbraccio”. Valutata quindi la situazione hanno proceduto di iniziativa all’identificazione della donna che è risultata sprovvista di documenti d’identità. Condotta in caserma per ulteriori accertamenti, al termine dei rilievi segnaletici, sono emerse le sue reali generalità corrispondenti a quelle di una cittadina di origini dell’est Europa sotto i trent’anni ed in Italia senza fissa dimora, nonché gravata da reiterati precedenti specifici in materia di reati contro il patrimonio. La donna era inoltre gravata da un’ordinanza pendente di aggravamento di misura cautelare emessa lo scorso maggio dal Tribunale di Foggia, scaturita a seguito di ripetuta evasione dagli arresti domiciliari. Al termine delle rituali attività d’ufficio la donna è stata pertanto dichiarata in arresto e condotta dai carabinieri nella casa circondariale di Pisa. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

