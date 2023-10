“Era sott’acqua, gli ho afferrato un braccio”. Vigile del fuoco fuori servizio salva la vita ad un uomo nei fossi

Il vigile del fuoco livornese Guido Michelucci, che ringraziamo per la disponibilità, 57 anni di cui 38 nel Corpo

Guido Michelucci, 57 anni, di cui 38 nel Corpo, era a passeggio con il cane: "Era in stato confusionale, con il volto tumefatto. Si è avvicinato a me chiedendomi aiuto. Ad un tratto ha iniziato a correre è saltato sulla passerella e ha perso l'equilibrio cadendo in acqua. Eroe? Per niente. Gli eroi sono altri"

“Eroe? Per niente. Gli eroi secondo me sono altri”. Guido Michelucci, che ringraziamo per la disponibilità, è il vigile del fuoco livornese di 57 anni, di cui 38 nel Corpo, che il 16 ottobre ha salvato, fuori servizio, un uomo caduto nei fossi in scali del Pesce. Guido poco prima dell’episodio stava passeggiando con il cane: “Era in stato confusionale, con il volto tumefatto. Si è avvicinato a me chiedendomi aiuto – racconta – Gli ho chiesto come potevo aiutarlo ma non era lucido e continuava a guardarsi intorno. Il tempo di chiamare la famiglia in casa che ha iniziato a correre: è saltato sulla passerella delle barche ormeggiate e ad un tratto ha perso l’equilibrio cadendo in acqua”. Guido ha lasciato il cane alla moglie, che nel frattempo lo aveva raggiunto, è saltato anche lui sulla passerella e da una barca è riuscito ad afferrare il braccio della persona sott’acqua: “Sono riuscito a tirarlo fuori, poi con i miei figli lo abbiamo tenuto vigile in attesa del 118 e della squadra dei colleghi da via Campania. Sì l’ho salvato, non so se sarebbe tornato in superficie da solo però per il lavoro che svolgo ormai da anni ritengo di aver compiuto un gesto, diciamo, normale”.

