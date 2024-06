Eroina in uno scomparto segreto dell’auto, a casa 15mila euro e bilancini: arrestato

Venerdì 7 giugno intorno alle 18.30, la una volante della polizia ha proceduto al controllo di un tunisino del ’98 regolare sul territorio, a bordo di autovettura Peugeot all’altezza del sottopasso della stazione ferroviaria. Durante il controllo è stato trovato in possesso di 12 dosi per circa 4.5 gr di eroina sia addosso che in un vano della macchina utilizzato come scomparto “segreto”, oltre che della somma di 1.000 euro in banconote e monete.

I poliziotti hanno proseguito la perquisizione nella sua abitazione in zona sud di Livorno, rinvenendo ulteriori 100 grammi di eroina circa sia sfusa che in ovuli, due bilancini e circa 15.000 euro in banconote.

Il giovane è stato quindi arrestato ai sensi dell’art.73 dpr 309/90 e accompagnato al carcere delle Sughere.

Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato

