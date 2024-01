Escalation di furti a Collesalvetti, parte la raccolta firme di Cittadini in Comune

Emanuele Marcis, Cittadini in Comune: "Dopo gli ultimi casi di furti negli appartamenti nel territorio di Collesalvetti, 6 negli ultimi 3 giorni, la cittadinanza richiede, alle autorità preposte, una maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio"

A seguito di numerosi furti avvenuti negli ultimi 15 giorni sul territorio Colligiano, anche con modalità preoccupanti, oltre che per la sicurezza anche per l’incolumità fisica è stata avviata una raccolta firme online ed in presenza per chiedere un maggior presidio di forze dell’ordine sul territorio. Clicca qui per firmare la petizione.

“Preoccupa – spiega Emanuele Marcis, capogruppo di Cittadini in Comune per Collesalvetti – anche il totale silenzio del sindaco e dell’amministrazione comunale che ad oggi non ha detto una sola parola sui gravissimi fatti segno evidente di una situazione che è sfuggita di mano. Giovedì mattina la lista Cittadini in Comune per Collesalvetti sarà ancora presente al mercato settimanale per continuare la raccolta firme che seguirà anche nelle altre frazioni. Dopo gli ultimi casi di furti negli appartamenti nel territorio di Collesalvetti, 6 negli ultimi 3 giorni, la cittadinanza richiede, alle autorità preposte, una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio – continua Marcis – per garantire quel senso di sicurezza che ormai non è più percepito soprattutto negli ultimi anni con un numero di furti decisamente in aumento in ogni ora del giorno e non più concentrato solo nelle ore notturne. Situazione che preoccupa non poco la cittadinanza che da tempo chiede una maggiore presenza delle forze dell’ordine”.

