Escursionista soccorso da Svs e Pegaso a Capraia

Le immagini dei soccorsi sull'isola

Soccorso impegnativo da parte della Svs nella macchia dell'isola. La squadra ha dapprima trasportato l'uomo a mano fino al mezzo fuoristrada, dal fuoristrada all'ambulanza su un impervio sentiero e dall'ambulanza alla piazzola di atterraggio dell'elicottero per il trasporto all'ospedale di Livorno. Con la stagione estiva ormai nel vivo, Svs aumenta l’impegno in una delle perle dell’arcipelago toscano

I volontari della Svs in servizio a Capraia alle prime luci dell’alba del 27 luglio hanno tratto in salvo, insieme al personale dell’elisoccorso Pegaso, un escursionista di circa 60 anni scivolato durante un cammino a sud dell’isola. E’ stato un soccorso impegnativo che ha visto il recupero dell’uomo nella macchia isolana. L’escursionista, in un primo momento, aveva perso conoscenza a causa di un trauma cranico post caduta. Non essendoci le condizioni per poter far atterrare Pegaso nelle vicinanze, la squadra Svs ha dovuto trasportare a mano l’uomo fino al mezzo fuoristrada antincendio Svs, dal fuoristrada all’ambulanza su un impervio sentiero e dall’ambulanza alla piazzola di atterraggio dell’elicottero che lo ha “centralizzato” all’ospedale di Livorno per gli accertamenti del caso. Con la stagione estiva ormai nel vivo, Svs aumenta l’impegno in una delle perle dell’arcipelago toscano.

