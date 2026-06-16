Eseguiti due rimpatri in 48 ore

Foto questura di Livorno

Il trasferimento è avvenuto con l’assistenza di una scorta internazionale per l’intera durata del viaggio. Il primo, un tunisino, era coinvolto in attività di spaccio e reati contro la persona ed era stato recentemente sottoposto al divieto di avvicinamento per maltrattamenti nei confronti di una minorenne. Il secondo, un brasiliano, si era reso protagonista di aggressioni ai danni di un autista del trasporto pubblico e di un agente di polizia. Entrambi sono stati accompagnati all’aeroporto di Fiumicino e rimpatriati nei rispettivi Paesi d’origine

La polizia ha portato a termine, si legge in un comunicato stampa, due importanti operazioni di contrasto all’immigrazione clandestina che si sono concluse con l’espulsione dal territorio nazionale di due cittadini stranieri irregolari, ritenuti responsabili di numerosi episodi di violenza e di condotte che avevano destato forte allarme sociale a Livorno. La prima è stata eseguita nella mattinata di mercoledì 10 giugno dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Livorno. Destinatario del provvedimento un cittadino tunisino, da anni presente sul territorio italiano e gravato da numerosi precedenti penali. L’uomo era considerato una figura di rilievo nel contesto della criminalità locale, con attività riconducibili principalmente allo spaccio di sostanze stupefacenti e a reati contro la persona. Secondo quanto riferito dalla Questura, il soggetto era stato recentemente raggiunto da una misura cautelare di divieto di avvicinamento, con applicazione del braccialetto elettronico anti-stalking, a seguito dei maltrattamenti commessi nei confronti di una minorenne livornese. Completate le procedure amministrative e ottenuta la convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo, nel pomeriggio dello stesso giorno il cittadino tunisino è stato trasferito all’aeroporto di Roma Fiumicino, da dove è partito a bordo di un volo di linea diretto a Tunisi.

La seconda è stata portata a termine il giorno successivo, giovedì 11 giugno, sempre dal personale dell’Ufficio Immigrazione. In questo caso è stato eseguito il provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino brasiliano, anch’egli irregolare sul territorio nazionale e noto alle forze dell’ordine per numerosi episodi di violenza e lesioni personali. L’uomo, considerato socialmente pericoloso, si era reso protagonista negli ultimi tempi di ulteriori gravi episodi, tra cui l’aggressione a un autista del trasporto pubblico locale e quella ai danni di un agente di polizia durante il servizio. Dopo la convalida dell’espulsione da parte del Giudice di Pace, il cittadino brasiliano è stato accompagnato all’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino e imbarcato su un volo diretto a San Paolo. Per garantire l’esecuzione del provvedimento, il trasferimento è avvenuto con l’assistenza di una scorta internazionale per l’intera durata del viaggio.

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