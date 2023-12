Esplode un distributore di sigarette: pizzicati due giovani a bordo di uno scooter rubato

Nella notte tra il 29 e il 30 dicembre in via di Popogna il gestore di una tabaccheria ha segnalato alla questura l’esplosione del distributore automatico della sua rivendita di tabacchi. Giunte sul posto le volanti hanno rintracciato due cittadini italiani (classe 2003 e 2005) che poco prima si erano resi responsabili del fatto, dopo aver rubato un motociclo che gli stessi avevano abbandonato poco più avanti. Successivamente è stato rintracciato il proprietario che dopo aver presentato regolare denuncia è ritornato in possesso del ciclomotore. I due giovani sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato continuato in concorso.

Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole gli indagati.

