Evade dai domiciliari, arrestato 20enne

Il ragazzo, sottoposto a misura cautelare presso il proprio domicilio per aver commesso vari reati contro il patrimonio, non è stato trovato in casa dai carabinieri durante un controllo

I Carabinieri della Stazione di Livorno Porto, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo nei confronti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, hanno arrestato un 20enne livornese per aver violato gli obblighi inerenti agli arresti domiciliari. Come si legge in un comunicato del 21 settembre il ragazzo, sottoposto a misura cautelare presso il proprio domicilio per aver commesso vari reati contro il patrimonio, non è stato trovato in casa dai carabinieri durante un controllo. I militari si sono immediatamente attivati per la ricerca del giovane livornese e, grazie alla profonda conoscenza del territorio e del 20enne, sono riusciti a rintracciarlo in zona Corea. Fermato e controllato, non ha fornito alcuna valida giustificazione alla propria presenza in quel luogo ed è stato pertanto arrestato per evasione. Il Giudice del Tribunale di Livorno ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

