Evade dai domiciliari, arrestato

I militari hanno sorpreso l’uomo all’interno dell'appartamento di una donna, con la quale ha avuto una lite, senza giustificato motivo: arrestato 46enne

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un 46enne livornese pluripregiudicato sorpreso in fragranza a violare gli obblighi inerenti alla detenzione domiciliare. L’uomo, dallo scorso mese di febbraio, stava espiando una pena per una serie di reati e non avrebbe potuto lasciare l’abitazione di residenza senza una comprovata necessità o senza una preventiva autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria. Nelle prime ore di domenica, si legge in un comunicato stampa, è giunta una richiesta di intervento alla centrale operativa dell’Arma da parte di una donna per una lite nella propria abitazione. I militari, giunti immediatamente sul posto, hanno sorpreso l’uomo all’interno di un appartamento a Shangai senza giustificato motivo. I carabinieri, dopo aver sedato la lite, hanno quindi tratto in arresto il 46enne in flagranza del reato di evasione e, espletate le formalità di rito ed informato il Sostituto Procuratore di turno, lo hanno tradotto al proprio domicilio sottoponendolo al regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

