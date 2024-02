Evade dai domiciliari, denunciato 46enne

L'uomo è stato denunciato per evasione alla Procura della Repubblica di Livorno e per lui si potrebbe prospettare un aggravamento della misura come il carcere

I carabinieri della Stazione Livorno-Porto, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, hanno denunciato un 46enne della zona per aver violato gli obblighi inerenti agli arresti domiciliari.

L’uomo si trovava sottoposto alla misura cautelare dal 29 novembre a seguito di arresto per spaccio di stupefacenti in concorso poiché colto nel tentativo di cedere della droga ad un 47enne tunisino e non avrebbe potuto lasciare l’abitazione senza una comprovata necessità o senza una preventiva autorizzazione.

I carabinieri, nel verificare il rispetto delle prescrizioni, hanno riscontrato che il 46enne, al momento del controllo in orario pomeridiano, non si trovava all’interno dell’abitazione peraltro senza eventuale autorizzazione. L’uomo è stato denunciato per evasione alla Procura della Repubblica di Livorno e per lui si potrebbe prospettare un aggravamento della misura come il carcere.

