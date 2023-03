Evade dai domiciliari e va dallo spacciatore: due denunciati

Nei guai un livornese di 42 anni, trovato fuori dalla sua abitazione dove doveva rimanere in regime di arresti domiciliari, e un tunisino di 24 anni trovato in possesso di 19 involucri contenenti cocaina

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale, coerentemente con le linee strategiche della Prefettura, hanno denunciato per il reato di evasione un livornese classe 1981, pluripregiudicato, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ed un 24enne tunisino per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli effettuati dai Carabinieri, i militari hanno notato il 42enne livornese all’esterno della sua abitazione in compagnia di un altro uomo. Quest’ultimo, alla vista dei militari, ha tentato di nascondere frettolosamente qualcosa, ma il movimento non è sfuggito ai militari i quali, dopo averlo sottoposto a perquisizione personale, hanno trovato nella tasca dei pantaloni un involucro in cellophane contenente sostanza cocaina nonché altri 19 involucri simili nascosti addosso per un peso complessivo di 8,2 grammi, oltre alla somma di 142 euro.

Considerato il quantitativo complessivo rinvenuto e sequestrato, il 24enne è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre per il 42enne è scattata la denuncia per evasione.

