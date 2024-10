Evade dai domiciliari ma viene arrestato da un carabiniere libero dal servizio

I carabinieri della stazione di Ardenza hanno arrestato un 40enne livornese pluripregiudicato sorpreso in fragranza a violare gli obblighi inerenti agli arresti domiciliari.

L’uomo era sottoposto a questa misura poiché gravemente indiziato per reati in materia di stupefacenti, contro la persona ed il patrimonio ed era autorizzato a lasciare l’abitazione solo in ristrette fasce orarie ovvero per una comprovata necessità o previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

Un carabiniere libero dal servizio, transitando in tarda serata in viale Città del Vaticano, ha notato l’uomo e lo ha riconosciuto mentre passeggiava tranquillamente per strada. Tramite centrale operativa è stato richiesto il supporto una pattuglia del Norm in servizio di controllo del territorio che è rapidamente giunta sul posto.

I militari hanno accertato che l’interessato non aveva permessi di sorta e, appurato che si trattava di una violazione delle restrizioni imposte, lo hanno dichiarato in arresto nella flagranza del reato di evasione. All’esito dell’udienza di convalida, l’autorità giudiziaria ne ha disposto nuovamente la sottoposizione agli arresti domiciliati ma con l’aggiunta del dispositivo di controllo da remoto (il braccialetto elettronico).

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

