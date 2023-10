Evade dai domiciliari, trovata in tabaccheria: arrestata

La 50enne è stata accompagnata negli uffici della questura. Qui è stato informato il pubblico ministero di turno che ha disposto, dopo l'arresto, di ricollocarla in regime di arresti domiciliari all'interno della sua stessa residenza in attesa di valutare la possibilità di aggravarne la misura

Nel pomeriggio di sabato 14 ottobre gli agenti delle volanti, in seguito ad un controllo effettuato nella tabaccheria di via Cestoni, hanno proceduto all’arresto di cittadina italiana di 50 anni per essersi resa autrice del reato di evasione.

La stessa, con a carico numerosi precedenti inerenti reati contro il patrimonio e sostanze stupefacenti, è risultata essere sottoposta al regime degli arresti domiciliari all’interno della sua residenza livornese per aver commesso il reato a suo tempo di cui all’art.628 del codice penale, secondo comma (rapina).

Nella fattispecie non ha fornito alcuna motivazione circa l’allontanamento dal domicilio. Sottoposta a perquisizione la stessa ha dato esito negativo. Accompagnata negli uffici della questura, è stato informato il pubblico ministero di turno che ha disposto, dopo l’arresto, di ricollocarla in regime di arresti domiciliari all’interno della sua stessa residenza in attesa di valutare la possibilità di aggravarne la misura.

Condividi: